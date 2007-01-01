Тысяча сияющих солнц. Халед Хоссейни (книга, 2020) слушать онлайн

Любовь – великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. Об этом роман Халеда Хоссейни, ставший мировым бестселлером. Эта книга – также о дружбе между людьми, которые, казалось бы, могут быть только врагами, о скрытых противоречиях между родителями и детьми, о стойкости кротких сердец. В центре романа – две женщины, которые оказались жертвами потрясений, разрушивших мирный Афганистан. Мариам – незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая,что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла – напротив, любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, еслибы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они – враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить в обезумевшем мире, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими улицы и дома некогда уютного города. Вдвоем они пройдут через страдания, вдвоем буду ловить нечаянные крупицы радости, вдвоем станут мечтать о счастье, к которому однажды попытаются прорваться. «Тысяча сияющих солнц» – мощная, драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости. Это благородная и великодушная книга.Copyright © 2007 by ATSS Publications LLC. All rights reserved. © Перевод, издание на русском языке, оформление. ЗАО «Издательский Дом Фантом Пресс», 2015 Запись произведена продюсерским центром “Вимбо” ©



Тысяча сияющих солнц слушать на видеосервисе Wink.