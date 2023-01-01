Тысяча и одна ночь. Выпуск 1. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказки «Тысяча и одна ночь» известны каждому на Земле. Этот памятник арабской и персидской литературы по достоинству занимает ключевое место в библиотеке каждой семьи. Невероятные приключения, мудрость, жизненный опыт, восточная экзотика пронизывают каждую из поведанных Шахерезадой (Шахрезадой) сказок своему возлюбленному великому персидскому царю Шахрияру, ведь от этого зависело не только хорошее настроение и увлеченность историями повелителя, но и сама жизнь царицы.



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