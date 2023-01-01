Тяжело быть студентом. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – молодая писательница, автор книг в стиле молодeжного фэнтези. Предлагаемый роман – первый в цикле «Тяжeлые будни». В мире магии и волшебства главная героиня Ангелина Де ла Варга – в некотором роде белая ворона. Имея огромный магический потенциал, она не может воспользоваться собственной силой, а такие обычно становятся изгоями, на которых объявляют охоту. Но Ангелине, или просто Линке, как зовут еe друзья, невероятно повезло. Девушку взял под защиту магический университет, где она успешно осваивает основы теории, а заодно (о чeм знают немногие) участвует в расследованиях, состоя в группе оперативного реагирования. Так и живeт: неприметная «зубрилка» и отличница для всех, наeмница и следователь – для избранных. Но однажды в университет присылают по обмену группу тeмных магов, куратором назначают Ангелину, и всe встаeт с ног на голову. В общем, скучать Линке и еe друзьям не придeтся. Хотите знать подробности? Слушайте аудиокнигу!



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