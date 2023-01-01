Ты уволена! Целую, босс. Кирана Ли (книга, 2021) слушать онлайн

Властный папа – это вам не шутки! Особенно, когда он решает, что пора уйти на пенсию и нянчить внуков. У нас с братом полтора года, чтобы создать семьи, родить детей и возглавить семейный бизнес. Выигравшему достанется офис в центре Москвы, а проигравшему – свежий воздух, милая сердцу пастораль и с�емейная ферма с элитной говядиной. А начинать нам придется с самых низов. Мне достался отдел, возглавляемый Стрельниковым – успешным, молодым и наглым юристом, который считает меня бесполезной. Но я намерена выиграть во что бы то ни стало, и даже самые привлекательные юристы мне не помеха!



Ты уволена! Целую, босс слушать на видеосервисе Wink.