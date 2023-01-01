Ты убийца. Повести и рассказы. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Алан По (1809 – 1849) – поэт, прозаик, критик, непревзойденный мастер сразу нескольких литературных жанров – научно-фантастического, приключенческого, детективного, готического. Приключенческие повести Эдгара По приковывают внимание читателя, заставляя поверить в необъяснимое. В реалистичный рассказ о путешествиях героев ‘великий и ужасный’ мастер постепенно вплетает мистику, и нам кажется, что все эти загадочные и невероятные события могут происходить на самом деле.



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