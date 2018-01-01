Творцы и мыслители эпохи Возрождения. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая аудиокнига Н.И.Басовской «Творцы и мыслители эпохи возрождения» посвящена историческому периоду со второй половины XV века, до конца XVI. Это разговор о самых выдающихся людях эпохи, которые сконцентрировались в Северной Италии и в ее центре, что определило Италию, как точку взрыва велича�йшей культуры и начала науки, случившихся в западной Европе в это время. Музыкальное оформление: Оксана Щелочкова Дизайн: Андрей Бондаренко ©



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