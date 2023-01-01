Творец слез. Эрин Дум (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Абсолютный бестселлер в Италии! Более 500 000 проданных экземпляров! Экранизация от Netflix. «Творец слез» – настоящий литературный феномен. Красивая, поэтичная, непредсказуемая история, которая поражает воображение. Впервые мир узнал о книгах Эрин Дум, когда она выложила «Творца слез» на Wattpad в 2017 году. Роман собрал огромную фанбазу и большее количество положительных откликов. Уже через три года книга вышла в бумаге и моментально ворвалась в Топ бестселлеров Италии. За год было продано более 450 000 экземпляров, книга стала самой продаваемой в Италии за последние несколько лет. Права на перевод были проданы в 18 стран мира. «Он – катастрофа, принц, окутанный тьмой и болью. Она – бабочка, стремящаяся к свету. Смогут ли они быть вместе, исцелив душевные раны друг друга? Вдумчивая, невероятно поэтичная история, которая проникает под кожу, оставляя на сердце неизгладимый отпечаток».– Полина, polinaplutakhina «Книга, которая поражает до глубины души. Перевернув последнюю страницу, вы поймете, что даже изгнанники достойны своей сказки».– Книжный блог, alexeenko_alena



Творец слез слушать на видеосервисе Wink.