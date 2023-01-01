Творения. Виктор Хлебников (книга, 2020) слушать онлайн

Велимир Хлебников – уникальное явление в русской культуре. Поэт, прозаик, теоретик и исследователь искусства, мыслитель, математик, орнитолог, он во многом опередил свое время. Его гениальные прозрения не укладывались в рамки современной ему науки, гениальные стихи – в рамки существовавших лит�ературных течений, мифопоэтическое мировоззрение – в рамки времени. В.Маяковский называл Хлебникова «мастером стиха», поэтом для избранных… В сборник вошли поэмы и избранные стихотворения. В оформлении проекта использована музыка А.Н.Скрябина.



Творения слушать на видеосервисе Wink.