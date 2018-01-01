Творчество. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу одного из величайших французских писателей Эмиля Золя – «Творчество». «Добравшись до своей старинной полукруглой двери с железными скобами, Клод, ослепленный дождем, стал ощупью искать пуговицу звонка, но вздрогнул, наткнувшись на живое тело, прижавшееся к двери. В эту минуту опять сверкнула молния, и Клод увидел в ее свете высокую молодую девушку в черном платье, совершенно промокшую и дрожавшую от страха. Раздавшийся вслед за молнией удар грома заставил обоих вздрогнуть. – Вот сюрприз! – воскликнул Клод. – Кто вы и что вы делаете здесь? Он не видел ее лица в наступившей темноте, но слышал сдержанные рыдания. – О, сударь, умоляю вас,– бормотала она, – сжальтесь надо мной… Боже, я в первый раз в Париже!.. Я не знаю, где я теперь… » Эмиль Золя, «Творчество». Роман является самостоятельной книгой, четырнадцатой по счету, и одной из лучших в великой тридцатитомной эпопее Эмиля Золя ‘Ругон-Маккары’. ©



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