Твое сердце будет разбито. Анна Джейн (книга, 2023) слушать онлайн

Роман Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» – история про хрупкую первую любовь между двумя одинокими подростками. Я вижу его каждый день в окне дома напротив. Он – самый крутой парень в моей новой школе. Красавчик, от которого все без ума. Опасный одиночка, который меня не замечает. Однажды он спас меня от одноклассниц, решивших превратить мою жизнь в ад. Он сказал всем, что я его девушка, и украл мой первый поцелуй при всех! Теперь никто не смеет меня тронуть, потому что никто не рискнет с ним связываться. Взамен я должна делать все, что он скажет. Я терпеть его не могу, но вынуждена подчиниться, если хочу закончить школу без проблем. Чье сердце будет разбито? Мое или его? В новой романтической истории от автора бестселлеров Анны Джейн есть все, что так любят молодые читатели: школьные будни, противостояние характеров и первая любовь, без которой невозможно взросление.



Твое сердце будет разбито слушать на видеосервисе Wink.