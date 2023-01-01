Тувия, дева Марса. Эдгар Берроуз (книга, 1920) слушать онлайн

«Тувия, дева Марса» – четвeртый роман барсумской серии Эдгара Райса Берроуза. Главными персонажами являются Карторис – сын Джона Картера и Тувия, принцесса Птарса, впервые упомянутые в романе «Боги Марса». Берроуз начал написание этого романа в апреле 1914 г., рукопись была готова 20 июня. Роман был опубликован в еженедельнике All-Story Weekly в 1916 г. (выпуски от 8, 15 и 22 апреля). Первое книжное издание вышло в октябре 1920 г. Роман аналогичен предыдущим: главная сюжетообразующая конструкция – похищение марсианской принцессы. Принцесса Птарса – Тувия, обручена с Кулан Титом – правителем Каола, но еe преданно любит сын Джона Картера – Карторис. Одновременно еe домогается принц Дузара – Асток, и в конечном итоге похищает Тувию. Карторис находит еe в древнем разрушенном городе Аанторе, где располагается ставка зелeной орды Торкаса. По пути в Гелиум, Карторис и Тувия приходят в город Лотар, где живут потомки белых марсиан, чрезвычайно развившие свои телепатические способности. Они способны создавать физически ощутимые фантомы, которые в первую очередь служат воинами. Похищение Тувии тем временем поставило Гелиум на грань войны с Каолом и Птарсом, поскольку в похищении был обвинeн Карторис. В финале романа благородный Кулан Тит соединяет руки своей бывшей невесты и Карториса.



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