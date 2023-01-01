Туркестан. Николай Свечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1894 год. Уже второй год прославленный сыщик Алексей Лыков в отставке, вместе со своим другом и управляющим Яном Титусом они занимаются лесопромышленными делами. Перспективы зовут их в Ташкент, где во всю идут серьезные работы по строительству железных дорог. В поисках выгоды и попытки решить �свои коммерческие вопросы, бывалые сыщики находят совсем не то, зачем приехали: коренные жители убили несколько русских, а местная полиция настолько слаба, что вынуждает бывалых сыщиков подключиться к расследованию.



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