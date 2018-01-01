Турецкий гамбит. Борис Акунин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шпионский детектив «Турецкий гамбит» продолжает серию криминальных романов Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина, начатую конспирологическим детективом «Азазель». На сей раз действие романа разворачивается в далеком 1877 году, в самый разгар русско-турецкой войны. Девушки, путешествующие в это неспокойное время в одиночестве, очень рискуют, особенно если они делают это, переодевшись в мужской костюм, как главная героиня романа – Варвара Суворова. Начавшееся как веселое приключение, путешествие грозит превратиться в нелегкое испытание, ведь Варя оказывается совсем одна в придорожной корчме, где случайные знакомые играют на нее в карты. И вот когда кажется, что беды не миновать и сейчас случится что-то ужасное и непоправимое, на сцене появляется настоящий джентльмен, молчаливый и отважный титулярный советник Эраст Фандорин. Варе предстоит стать его незаменимой советчицей и помощницей в этом втором романе из культовой серии произведений Бориса Акунина о Джеймсе Бонде XIX века. © Б. Акунин ©



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