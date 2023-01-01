Турбозавры. Зимние истории. Коллектив авторов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Веселые приключения турбозавров учат маленьких слушателей дружить и помогать ближним! Для Пети, Кати и Турбозавров нет ничего невозможного! Даже зимой друзья приходят другим на выручку и совершают подвиги! Они строят невероятные горки, спасают соседей, находят пингвиненку дом и даже доказывают, что в новогоднее время совершить чудо способен не только Дед Мороз, но и самая настоящая дружба. Турбозавры, вперед!



Турбозавры слушать на видеосервисе Wink.