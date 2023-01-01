Туманность Андромеды. Иван Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Ефремов – писатель, открывший новую эру отечественной фантастики. Именно его великая утопия «Туманность Андромеды» сформировала представления миллионов читателей о том, какой должна быть настоящая, наша фантастика… Из эпохи античности, Древней Индии, Эры Великого Кольца рождается совершенный, гармоничный мир будущего, в который из прошлого перешло все лучшее, что было достигнуто человечеством. Это мир духовно красивых и физически совершенных людей, живущих по гуманистическим законам «прекрасного далека».



Туманность Андромеды слушать на видеосервисе Wink.