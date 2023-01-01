Туманная долина. Кэтрин Арден (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мистический триллер о дружбе и победе над своими страхами. От автора бестселлера «Медведь и Соловей». Однажды одиннадцатилетняя девочка Олли спасла старую книгу от неминуемой гибели в реке. Приехав с классом на таинственную ферму «Туманная долина», она обнаружила могилы тех самых персонажей, о которых прочла в зловещей истории: девушка по имени Бет, два брата – Калеб и Джонатан, их мама. А сама ферма удивительным образом похожа на ту, что описана в книге… И как некстати среди кукурузных полей, таинственных пугал и ужасающего леса сломался школьный автобус, перестали работать телефоны, а на старых сломанных часах Олли появилось пугающее предупреждение: «Прячься!» Прячься в замкнутых пространствах!



Туманная долина слушать на видеосервисе Wink.