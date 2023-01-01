WinkАудиокнигиЦветаева М. Повесть о Сонечке в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Марина Цветаева
Цветаева М. Повесть о Сонечке в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Марина Цветаева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия, Учебная и научная литература315 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Вашему вниманию предлагается «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой в исполнении Дмитрия Быкова. Книга рассказывает о самом романтическом периоде в биографии поэтессы – о еe московской жизни в 1919–1920 гг. «Я хочу воскресить весь тот мир – чтобы все они не даром жили – и чтобы я не даром жила!» Это желание Цветаева воплотила в повести, где, по еe словам, «действующих лиц не было. Была любовь. Она действовала лицами». В аудиокнигу также включена лекция – рассказ Дмитрия Быкова об авторе и прочитанном произведении.
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