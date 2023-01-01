Цусима. Поход. Часть 1. Под Андреевским флагом. Вокруг мыса Доброй Надежды. Алексей Новиков-Прибой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман Алексея Силыча Новикова-Прибоя «Цусима» – художественно-историческую эпопею, повествующую о переходе 2-й эскадры из Балтийского в Японское море и Цусимском сражении, одном из эпизодов Русско-японской войны. Первая книга эпопеи – «Поход», издаваемая в �двух частях, – рассказывает о походе Второй Тихоокеанской эскадры под командованием Зиновия Петровича Рожественского из Либавы к Японскому морю вокруг Африки в 1904–05 гг. Предлагаем вашему вниманию повествование о начале похода.



Цусима слушать на видеосервисе Wink.