Цитаты, афоризмы, анекдоты. Юрий Никулин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эти истории вызывают улыбку и неизменно дарят хорошее настроение. Юрий Никулин – всенародно любимый артист, потрясающей души человек, удивительный рассказчик. Истории, собранные в этой книге пересыпаны цитатами, афоризмами, остротами, мудрыми наблюдениями над жизнью, которые легко запомина�ются и потом пересказываются друзьям и знакомым. Так слова и интонации Юрия Никулина начинают жить в каждом доме. И это замечательно – ведь только по-настоящему счастливый человек способен сделать счастливыми других. В сборник также вошли анекдоты и давно ставшие популярными фразы артиста из кинофильмов.



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