Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете. Ольга Лукинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цифровой этикет помогает людям избежать неловкостей в общении и предлагает готовые инструкции, как вести себя в разных ситуациях в сети. Он позволяет повысить эффективность работы, улучшить деловую репутацию, а так же взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами, защитить свои границ�ы, да и попросту быть приличным человеком. В своей книге Ольга Лукинова собрала все правила вместе и объяснила их с точки зрения удобства, безопасности, экономии ресурсов пользователей и соблюдения личных границ. Все правила протестированы в Telegram канале «Цифровой этикет», с помощью опросов и обратной связи от подписчиков.



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