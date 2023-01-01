Цифровая трансформация бизнеса. Питер Вайл,Стефани Ворнер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами методика создания цифровых бизнес-моделей, которая была протестирована сотнями руководителей по всему миру. Опираясь на данные Центра исследования информационных технологий в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте, авторы пришли к выводу, что цифровизация вынуждает компании переходить от цепочек создания добавленной стоимости к экосистемам и достигать более глубокого понимания потребностей конечных потребителей. В это аудиокниге вы найдете шесть вопросов, ответив на которые, сможете определить, где находится ваша компания в цифровом мире. «Цифровая трансформация бизнеса» поможет составить план и перейти к более прибыльной цифровой бизнес-модели.



Цифровая трансформация бизнеса слушать на видеосервисе Wink.