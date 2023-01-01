Цейтнот. Том 2. Павел Корнев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Павел Корнев – популярный российский писатель-фантаст, автор множества романов самых разных жанров и направлений. Представляем в аудиоформате второй том его книги «Цейтнот» – пятой в цикле «Резонанс». В мире, где живёт главный герой, юный выпускник гимназии, царит беспощадный капитализм, причём всем управляют аристократы, поэтому у простых людей перспектив немного. Но есть шанс пройти инициацию и получить управление сверхэнергией, что позволит разом достичь невиданных высот и возвеличиться над теми, кто считает себя хозяевами жизни. Но прохождение инициации несёт с собой смертельные риски… Годы идут, герою скоро исполнится двадцать. Самое время более усердно совершенствовать своё умение оперировать сверхэнергией. Меж тем молодость требует встреч с друзьями, весёлых пирушек, внимания к симпатичным барышням. Впрочем, всё это мелочи жизни, а вот командировка в столицу грозит обернуться смертельно опасным предприятием. Тут и иностранные агенты, и комиссариат, и старые знакомые, которых лучше бы не встречать. Иными словами, герой непременно попадёт в переделку. Подробности новых его приключений вы узнаете из аудиокниги.



Цейтнот слушать на видеосервисе Wink.