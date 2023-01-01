Цейтнот. Том 1. Павел Корнев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Павел Корнев – популярный российский писатель-фантаст, автор множества романов самых разных жанров и направлений. Представляем в аудиоформате первый том его книги «Цейтнот» – пятой в цикле «Резонанс». В мире, где живёт главный герой, царит беспощадный капитализм, причём всем управляют аристократы, поэтому у простых людей перспектив немного. Однако есть шанс пройти инициацию и получить управление сверхэнергией, что позволит разом достичь невиданных высот и возвеличиться над теми, кто считает себя хозяевами жизни. Вот только прохождение инициации несёт с собой смертельные риски… Время неумолимо идёт, но и герой не стоит на месте. Он продолжает развивать свои сверхспособности. Все силы брошены на построение в будущем карьеры, отчего страдает личная жизнь. Но герой терпеливо ждёт часа, когда сам станет хозяином своей судьбы. А пока главная задача – уцелеть под натиском надвигающихся глобальных перемен!



Цейтнот слушать на видеосервисе Wink.