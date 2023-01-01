Целитель Галактики. Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ИНОГДА ДАЖЕ БОГИ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ. 2046 год. Джо Фернрайт, безработный реставратор изящной керамики в мире бездушного пластика, доведен до отчаяния. Он даже готов согласиться на предложение, которое поступило от могущественного инопланетного существа – Глиммунга. Таланты Джо нужны группе профессионалов, нанятых Глиммунгом для поднятия с морского дна и восстановления древнего храма на одной далекой планете… Смесь фэнтези, научной фантастики, философии, мифологии и черного юмора, которая могла родиться только в воображении Филипа Дика. «Дик удивляет нас своими взглядами на реальность и безумие, время и смерть, грех и спасение». – Урсула Ле Гуин



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