Цель. Процесс непрерывного совершенствования. Элияху Голдратт,Джефф Кокс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек, столкнувшийся при ведении личного бизнеса с какой-либо проблемой и понуждаемый ею мыслить логически, спокойно, поступательно, без авантюрно-истерических перескоков и разрывов, должен иметь способность видеть причинно-следственные связи между действиями и результатами и знать базовые принципы достижения успехов. Аудиокнига предназначена для широкого круга слушателей.Предисловие Глава 1 Злополучный заказ Проблемы растут Глава 2 Преодоление кризиса Черный список Глава 3 Глава 4 Вопросы и ответы Глава 5 Ради чего мы здесь работаем? Глава 6 Цель и деньги Три критерия Глава 7 Глава 8 Телефонный разговор Глава 9 Три базовых вопроса Глава 10 Что делать? Глава 11 Фундамент Глава 12 Глава 13 Мы продолжаем путь Глава 14 Игра Глава 15 Ничего не изменится? Глава 16 Глава 17 Дважды два – четыре Догнать робота Глава 18 Ну… и что теперь? К делу! Глава 19 Узкое звено Контроль качества Глава 20 Джулия Глава 21 Новая система приоритетов Нарушать правила Глава 22 Глава 23 Новые правила Глава 24 Понедельник – день тяжелый Глава 25 Третья схема Глава 26 Линия связи Глава 27 Нам нужно больше работы Глава 28 Наладка, обработка, ожидание Глава 29 Борьба за миллион Глава 30 Комиссия Накануне отчета Глава 31 Повышение Глава 32 Глава 33 Продолжить начатое Разработать систему Глава 34 Упорядочить груду фактов Глава 35 Внутренний порядок вещей Глава 36 Главное слово Глава 37 Глава 38 Покорить Европу Факт и гипотеза Глава 39 Мэрфи атакует Глава 40 Цепь и звенья Найти корневую проблему Мой тернистый путь к совершенствованию производства Преграды Новые рубежи



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