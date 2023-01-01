Царствование императора Петра II Алексеевича. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пeтр II Алексеевич (23 (12) октября 1715 года – 30 (19) января 1730 года) – российский император, сменивший на престоле Екатерину I. Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, последний представитель рода Романовых по прямой мужской ли�нии. Вступил на престол 6 (17) мая 1727, когда ему было всего одиннадцать лет, и умер в 14 лет от оспы. Пeтр не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно фактически не правил. Реальная власть в государстве находилась в руках Верховного тайного совета и в особенности фаворитов юного императора, сначала А. Д. Меншикова, после его свержения – Долгоруковых.



Царствование императора Петра II Алексеевича слушать на видеосервисе Wink.