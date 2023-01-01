Царство костей. Джеймс Роллинс (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Сердце Африки, Конго. Международная медицинская бригада сделала шокирующее открытие. Нечто неведомое заражает здесь людей, погружая их в состояние глубокого ступора, делая невосприимчивыми к внешнему миру. Одновременно гиперэволюционируют растения и животные, на глазах становясь все более враждебными человеку. Катастрофа, угрожающая континенту и в конечном счете всему миру, исходит из глубоких джунглей – места, которое аборигены считают проклятым и называют Царством костей. Почему биосфера сходит с ума? Из-за внутренних причин? Или, что еще хуже, из-за искусственного воздействия? Это должны выяснить члены спецотряда «Сигма», умудрившись не стать жертвами биологической угрозы. Вскоре им предстоит открыть оглушающую правду о сути человеческого вида и судьбе, которая его ждет. Но сейчас главное – не допустить превращения всей планеты в бесконечное Царство костей…





Царство костей слушать на видеосервисе Wink.