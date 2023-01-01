Царский суд. Гриша Телепнев, стрелецкий сын. Александр Арсеньев
Wink
Аудиокниги
Царский суд. Гриша Телепнев, стрелецкий сын. Александр Арсеньев

Царский суд. Гриша Телепнев, стрелецкий сын. Александр Арсеньев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература192 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Представляем вашему вниманию аудиоверсию повестей «Царский суд» и «Гриша Телепнев, стрелецкий сын» – популярного русского писателя-беллетриста Александра Васильевича Арсеньева. Благодаря непревзойденному мастерству автора, искусно воссоздавшему атмосферу далекого прошлого Российского государства, вы совершите незабываемое путешествие в Россию времен Петра I, а колоритные характеры героев и захватывающий сюжет, сделают прослушивание аудиокниги по-настоящему захватывающим и увлекательным.

Царский суд слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Детская литература
Время
192 мин / 03:12

Рейтинг