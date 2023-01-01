Царский суд. Гриша Телепнев, стрелецкий сын. Александр Арсеньев (книга, 2020) слушать онлайн

Представляем вашему вниманию аудиоверсию повестей «Царский суд» и «Гриша Телепнев, стрелецкий сын» – популярного русского писателя-беллетриста Александра Васильевича Арсеньева. Благодаря непревзойденному мастерству автора, искусно воссоздавшему атмосферу далекого прошлого Российского го�сударства, вы совершите незабываемое путешествие в Россию времен Петра I, а колоритные характеры героев и захватывающий сюжет, сделают прослушивание аудиокниги по-настоящему захватывающим и увлекательным.



Царский суд слушать на видеосервисе Wink.