Царицын ключ. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «Ардис» представляет повесть Кира Булычева , «Царицын ключ». Фольклорная экспедиция, отправившаяся за песнями и сказками в далeкую уральскую деревушку Полуехтовы Ручьи, никак не ожидала обнаружить здесь настоящее волшебное царство. В этом глухом уголке растeт малина величиной с кулак, живeт говорящий ворон Григорий, бродит сама собой мельница и, следуя старинной традиции, каждое утро стреляет из пушки медведь!.. А всe потому, что в незапамятные времена в долину Царицына ключа упал огромный метеорит. «Принесeнные из глубины космоса странные соединения тамошних неведомых веществ пропитали родник, бьющий из земли, сказочной силой, и вода здесь приобрела свойства, которых нет больше нигде на свете».



Царицын ключ слушать на видеосервисе Wink.