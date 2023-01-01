WinkАудиокнигиЦарь всех болезней. Биография рака. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги
Царь всех болезней. Биография рака. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн59 мин16+
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Сюжет
Этой болезни боятся все. Она сопровождает человечество уже тысячи лет, хотя только недавно мы научились ее понимать. От нее нет противоядия, хотя медики справляются с ней все эффективнее.
Почему люди болеют раком? Почему эта болезнь так разнообразна и коварна? И что важно знать о раке, чтобы не встретиться с ним?
Онколог Сиддхартха Мукерджи написал исчерпывающую и откровенную книгу о том, как человечество познавало этого врага. Выводы Мукерджи о раке парадоксальны: они изменят ваше представление о сути этой болезни.
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