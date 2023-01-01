Царь всех болезней. Биография рака. Сиддхартха Мукерджи. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Этой болезни боятся все. Она сопровождает человечество уже тысячи лет, хотя только недавно мы научились ее понимать. От нее нет противоядия, хотя медики справляются с ней все эффективнее.

Почему люди болеют раком? Почему эта болезнь так разнообразна и коварна? И что важно знать о раке, чтобы не встретиться с ним?

Онколог Сиддхартха Мукерджи написал исчерпывающую и откровенную книгу о том, как человечество познавало этого врага. Выводы Мукерджи о раке парадоксальны: они изменят ваше представление о сути этой болезни.





Царь всех болезней слушать на видеосервисе Wink.