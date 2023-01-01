Царь горы. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они были чужими в этом мире, потому что Солнце, дарящее жизнь всему живому, несло им гибель. И не только оно. Вот уже сотни лет масаны безжалостно истребляли друг друга. Часть из них приняла Догмы Покорности и нашла прибежище в Тайном Городе, другие же, получившие имя Саббат, выбрали свободу. И войну. Но пришло время, и даже самые упрямые из Саббат поняли, что с Великими Домами надо договариваться, и тот, кто сможет это сделать – по праву возглавит семью… А тем временем в Тайном Городе тоже разгорались весьма неожиданные события – о своих могучих корнях вспомнили – кто бы мог подумать – Красные Шапки, и потребовали надлежащего уважения. В общем, стало в мире неспокойно – самое время команде челов-наемников во главе с неутомимым Кортесом прервать затянувшийся отпуск и приняться за нелегкую работу!



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