Трям! Здравствуйте!. Сергей Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Козлов «Трям! Здравствуйте!» – знаменитая сказка классика детской литературы. Волшебный мир Сергея Козлова очаровывает как детей, так и взрослых. Герои этой истории, Ежик и Медвежонок, поздравляют с днем рождения своего друга Зайца. И Медвежонок дарит ему целую «страну без волков» – Тилимилитрямдию, которая, конечно же, на самом деле, символизирует любовь. Мультипликационный фильм «Трям! Здравствуйте!», снятый по этой сказке, наверняка знают все, как и песню Владимира Шаинского «Облака».



Трям! Здравствуйте! слушать на видеосервисе Wink.