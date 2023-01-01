Трущобные люди. Владимир Гиляровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание включает знаменитые очерки «Трущобные люди» выдающегося русского журналиста и писателя – «золотого пера» русской журналистики, Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935). Первый тираж этой книги, заставившей содрогнуться русское общество, был уничтожен цензурой в 1887 году. Если бы российская власть восприняла эту блистательную, жестокую и исключительно правдивую книгу, как предупреждение о тяжелом состоянии русского общества и сделала бы правильные выводы, может и не было бы страшных потрясений, которые пришлось пережить стране. Произведения, данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Человек и собака 2. Без возврата 3. Обреченные 4. Один из многих 5. Спирька 6. Балаган 7. Колесов 8. В глухую 9. Каторга 10. Последний удар 11. Неудачник 12. Потерявший почву



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