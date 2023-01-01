Труп в доме напротив. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я убивал и умирал!.. Я был купцом, слугой, тираном!.. Но кто я – я и сам не знал… И узнавать себя мне странно… Даже в страшном сне не мог представить себе частный детектив Алексей Верещагин, что следствие начнeтся у самого порога его родного дома. Но в здании напротив, через переулок, при сносе обнаружены два мeртвых тела, и самое скверное то, что дело это напрямую его касается. А между тем работа не ждeт, клиенты приходят, и отказывать им никак нельзя. Куда исчез из частной клиники почтеннейший профессор ботаники? Кто и зачем пожелал опорочить доброе имя знаменитого архитектора? Почему глава общины друидов в далeком городе Пскове никак не оставит в покое соседку Алекса? Вопросы множатся, и времени на их решение остаeтся всe меньше…



Труп в доме напротив слушать на видеосервисе Wink.