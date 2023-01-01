Трудно быть богом. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1964) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Трудно быть Богом» – одно из самых знаменитых произведений Стругацких, в котором есть и захватывающий приключенческий сюжет, и изображение тоталитарного общества с узнаваемыми деталями недавнего прошлого, и морально-философская проблематика. На планете, живущей по средневековым законам, работают наблюдатели-земляне. Они здесь, чтобы понять механизмы развития общества, и не имеют права вмешиваться в исторический процесс. Главный герой повести – благородный дон Румата, он же Антон – ученый из Института экспериментальной истории. А вокруг – грубый и мрачный мир Средневековья. Мир войн, казней и пыток, крови и страдания, жестокости и мракобесия. Мир, где нужно пройти через грязь и остаться чистым, жить перед лицом горя и смерти и не опуститься до насилия. Мир, в котором очень трудно быть Богом…



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