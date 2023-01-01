Троя: великая война глазами греков. Генрих Штоль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все это происходило в те времена, когда за историческими событиями стояли не большие деньги, а бесконечные интриги, соперничество, измены и ревность богов-олимпийцев. Осада Трои, открывающая историю великих войн человечества, гнев Ахилла, любовь Париса и Елены, безумие Аякса, странствия Одисс�ея, роковые знамения и проклятия, великие поединки и сражения, кровная месть – в сущности, лишь отражения игр и страстей, бушевавших в высших сферах. Но слабее ли богов люди, способные выдержать упорную борьбу с неумолимым роком?



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