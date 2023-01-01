Трон из костей дракона. Том 2. Тэд Уильямс
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Трон из костей дракона. Том 2. Тэд Уильямс

Трон из костей дракона. Том 2. Тэд Уильямс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези1176 мин16+

Сюжет

Первый роман прославленной трилогии «Память, Скорбь и Шип», названной в честь трех легендарных мечей. Это история Саймона, юноши, работающего на кухне королевского замка и ученика мага. Фантазии и мечты о великих победах и героических подвигах становятся шокирующей реальностью, когда его мир разрывается на части в огне гражданской войны – войны, питаемой древней ненавистью, бессмертными врагами и мрачным колдовством. Том 2 двухтомного издания романа. «Сногсшибательно». Патрик Ротфусс «Настоятельно рекомендуем. Автор использует множество мифологий для фона своего эпика, создавая цельную историю, приправленную политическими интригами и сильными привлекательными героями». Library Journal «Читатели, которым нравится погружаться в длинные сложные истории эпического фэнтези, окажутся здесь в своей стихии». Locus «Экзотические миры Светлого Арда завораживают любителей фантастических приключений. Книга Тэда Уильямса – это восторг, роман, который дарит чудесное бегство от мира обыденности и банальности». Rave Reviews «Это книга, которую вы хотите прочитать за один присест. Никто не пишет о конфликтах и мифах лучше, чем Тэд Уильямс. Он реально создает расы и нации этого мира, полного легенд, могущественных сил и религий. Герои оживают, и читатель начинает по-настоящему беспокоиться об этих персонажах, как они беспокоятся друг о друге». The Intergalactic Reporter «От панорамных пейзажей, напряженных и жестоких сражений, до мельчайших слабостей и личных склок между персонажами, пись...Слушайте книгу.

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