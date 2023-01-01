Троице-Сергиева Лавра. К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Николай Карамзин,Александра Ишимова,Константин Случевский,Степан Шевырев,Андрей Муравьев,Николай Снессарев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского предлагаем вашему вниманию серию очерков об одной из главных российских святынь Троице-Сергиевой Лавре и еe основателе – величайшем подвижнике, покровителе и защитнике земли Русской. Перед вами сборник популярных очерков и зарисовок, в которых известные писатели XIX века рассказывают о своих путешествиях в Лавру, делятся впечатлениями о живописных местах, об удивительной архитектуре церквей и соборов, рассказывают о славной истории Троицкого монастыря. Н. М. Карамзин, А. Н. Муравьeв, А. О. Ишимова, С. П. Шевырeв, К. К. Случевский, Н. В. Снессарев



Троице-Сергиева Лавра слушать на видеосервисе Wink.