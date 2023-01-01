Трофей для Герцога. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неисчислимы грани любви… Вам предлагается невероятная история противостояния двух сильных личностей. В маленький провинциальный городок приезжает герцог. Разумеется, все местные девицы готовы отдать ему сердце. Все, кроме главной героини, которая помолвлена с другим. Герцог обескуражен. К�ак? Нашлась та, что равнодушна к его чарам? Он решает во что бы то ни стало покорить несговорчивую горожанку. Ответит ли ему взаимностью героиня? Будьте готовы к увлекательному переплетению острых ситуаций, неожиданным поворотам сюжета и совершенно непредсказуемому финалу!



Трофей для Герцога слушать на видеосервисе Wink.