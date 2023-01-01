Троечка за тигра. Смешные истории. Сборник (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что делать, чтобы не сдавать экзамены? Почему в Третьяковке выставляют фантики от конфет? И почему историк-оборотень перестал питаться лыжниками? Юные слушатели узнают ответы на эти вопросы, а также получат заряд энергии на весь учебный год! В сборник вошли весёлые рассказы о школе и не только таких замечательных писателей, как М. Зощенко, А. Аверченко, Л. Каминский, К. Драгунская и других. Книга поможет посмотреть на школьные проблемы под другим углом – весело и с юмором. Вместе с героями рассказов читатели узнают, как правильно пугать детей, сыграют в слова и решат сложнейшую задачу математички-Змеи.



Троечка за тигра слушать на видеосервисе Wink.