Трое в столице. Александра Лисина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Трое в столице» – фантастический роман Александры Лисиной, третья книга цикла «Трое из Академии», жанр приключенческое фэнтези, юмористическое фэнтези. Казалось бы, что может случиться в самом сердце Даманской империи? И какие силы способны испортить учебу трем лучшим студентам Академии м�агов, колдунов и ведьмаков? Но то завистники прохода не дают, то шпионы наступают на пятки… да и нежити, как оказалось, в Дамане предостаточно! Когда же в борьбу вступают не только люди, но и нелюди, а за право обладания абсолютным магом сталкиваются интересы сразу нескольких рас, бедным студентам ничего не остается, как начать свою собственную игру, чтобы отстоять право на независимость.



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