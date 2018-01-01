Трое в Песках. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет «Трое в песках» – третью аудиокнигу популярной серии «Трое из леса» мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина. Трое дикарей-невров, вышедших из дремучего Леса, сражаются со всем миром за счастье и Правду. Они уничтожили державу киммеров, но теперь знают – не каганы, вожди, цари и короли правят миром. А управляют миром маги, колдуны, волхвы, для которых цари и императоры – лишь инструменты. И теперь Трое из Леса идут на новую битву, в новом мире – мире Песков, куда перенес их ковер-самолет. ©



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