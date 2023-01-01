Трое в одной лодке, не считая собаки. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки» – английского писателя, который на своeм веку был и учителем, и подручным стряпчего, артистом, редактором юмористических журналов. Широчайшую известность Джерому-писателю принесла именно эта комическая повесть. Джером не просто один из самых блестящих рассказчиков из всех, кого когда-либо носила земля, он – Болтун с большой буквы. Для него совершенно не имеет значения, О ЧЕМ рассказывать, важно – КАК, и даже откровенные банальности у Джерома становятся свежими и легкими, как ветер с реки. Взять хотя бы историю о родильной горячке, балладу об упаковке вещей, или… Впрочем, … слушайте сами, оно того стоит!



Трое в одной лодке, не считая собаки слушать на видеосервисе Wink.