Трое в лодке, не считая собаки. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трое английских джентльменов решают отправиться в плавание по Темзе, прихватив строптивого фокстерьера Монморанси. Путешествие задумано с целью развеяться и поправить здоровье, но трудности и курьезы подстерегают наших героев как на пороге дома, так и в лодке. Полные комизма ситуации, в которые британские джентльмены неизменно попадают на протяжении всего путешествия, способны рассмешить самого взыскательного читателя. Юмористическая повесть «Трое в лодке, не считая собаки» по праву считается лучшим произведением знаменитого английского писателя Джерома К. Джерома. Живость роману придает и тот факт, что главные герои списаны с натуры – прототипами трех друзей являются сам автор (рассказчик Джей) и его два друга, с которыми он часто катался на лодке: Джордж Уингрейв и Карл Хентшель (в книге названный Гаррисом). Пес Монморанси – персонаж вымышленный, но оттого не менее обаятельный.



Трое в лодке, не считая собаки слушать на видеосервисе Wink.