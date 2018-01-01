Трое в Долине. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Трое в долине» – пятую в культовой серии «Трое из леса». Они вышли из дремучего Леса, но слава о них уже гремит по всей Земле. Мрак, Олег и Таргитай спасли мир, а теперь по праву сильных претендуют на власть над ним. И у них есть шанс получить желаемое – ведь сам Создатель, бессмертный Род, собирает все свои творения в Долине Битвы Волхвов, чтобы выбрать того, кто будет править миром, и вручить ему Перо Власти… ©



Трое в Долине слушать на видеосервисе Wink.