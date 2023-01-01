Трое на четырех колесах. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трое на четырех колесах – продолжение самой известной повести Джерома, ‘Трое в лодке, не считая собаки’. На этот раз трое друзей Джей, Джордж и Гаррис путешествуют на велосипедах по Германии и своими ироничными наблюдениями заставляют читателя не только смеяться до колик, но и получить своеобразное видение характерных черт немцев. ‘В Германии любовь к порядку впитывается с молоком матери в Германии даже младенцы погремушками отбивают время, и немецкой птичке в конце концов скворечник пришелся по нраву – она свысока относится к тем немногочисленным отщепенцам, которые продолжают вить гнезда в кустах и на деревьях…’ ‘Немец любит природу… Своему саду он уделяет максимум внимания: сажает семь розовых кустов с северной стороны и семь – с южной, и если они, не дай Бог, выросли неодинаковыми по размеру и форме, немец от волнения теряет сон. Каждый цветок подвязывается к колышку. Природная красота цветка теряется, но немец доволен: ведь главное, чтобы цветок был на своем месте и вел себя прилично. Пруд по краям выложен цинком, поэтому раз в неделю цинк этот снимается, относится на кухню и драится до блеска. Строго по центру окруженного заборчиком газона (даже если газон ничуть не больше скатерти) немец водружает фарфоровую собачку. Немцы вообще очень любят собак, но собаки эти большей частью фарфоровые. Фарфоровая собачка никогда не станет рыть в газоне ямку, чтобы спрятать там косточку, и ни за что не разорит цветочную клумбу… Вы можете заказать фарфоровую собаку голубого или розо...Слушайте книгу.



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