Трое и боги. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет «Трое и боги» – четвертую аудиокнигу популярной серии «Трое из леса» мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина. Силы троих друзей из дремучего гиперборейского Леса растут не по дням, а по часам. Теперь уже сами боги взволнованы возросшей мощью Мра�ка, Олега и Таргитая, которые сумели уничтожить державу киммеров и на равных бороться с могучими магами. Троим неврам, до сей поры непобедимым, предстоит выполнить завет бога богов и сразиться с повелителями темных сил. От исхода этой битвы зависит существование всего мира… ©



Трое и боги слушать на видеосервисе Wink.