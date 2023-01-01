Триумвират. Дмитрий Зурков,Игорь Черепнев (книга, 2020) слушать онлайн

Продолжение серии «Бешеный прапорщик». Место действия – Российская империя. Время – Первая мировая война. Три человека, по прихоти Судьбы перенесeнные из далeкого две тысячи первого, всe-таки встречаются. Для чего? Чтобы эта капризная дама поиграла с ними в кошки-мышки? Или чтобы исправить ошибку Истории и не дать стране сорваться в кровавый хаос? Ничего ещe не предопределено… Но триумвират попаданцев уже существует и действует. И пусть против них все: начиная от пресловутой мировой закулисы и банковских воротил, желающих урвать на халяву лакомые куски и превратить в нищую колонию огромную страну армий, пытающихся вбить в пыль героев, осененных георгиевской лентой, и заканчивая революционерами всех мастей, жаждущими крови и разрушений… Хотя есть еще достаточно людей, для которых слово «Россия» – не пустой звук…



Триумвират слушать на видеосервисе Wink.