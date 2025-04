Триумфальная арка. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка был издан в США в 1945 году. Это был первый немецкоязычный роман, опубликованный после Второй мировой войны. Он повторил успех другой культовой книги Ремарка «На западном фронте без перемен» и в рекордно короткие сроки стал бестселлером. 1939 год. Париж. Главный герой романа – беженец из Германии, талантливый хирург Равик, так же как и сотни других эмигрантов, нашел для себя убежище в чужой и негостеприимной, но пока еще безопасной Франции. У него нет документов, нет разрешения на работу, но после пережитых ужасов концлагеря и войны его сегодняшняя жизнь кажется ему вполне сносной. Он смог вынести все трудности и унижения, и сейчас чувствует в себе достаточно сил, чтобы помочь вернуть веру в жизнь и людей молодой актрисе Жоан – девушке, которую он спас от самоубийства в одну из дождливых, холодных парижских ночей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв © By The Estate of Late Paulette Remarque 1945 © Перевод. Кремнев Б. Г. (наследники), Шрайбер И. М. (наследники) ©



