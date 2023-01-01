Тринадцатый сектор. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Вторая Вспышка породила в Зоне еще более страшных монстров, чем предыдущие катаклизмы. И среди них Хозяина – Главного Врага, обладающего могущественным артефактом, открывающим обитателям Зоны проход во внешний мир… Вольный ходок, в прошлом наемник Андрей Лунев, которому совсем недавно удалось спасти от гибели все живое в Зоне, еще не знал, что очередное задание генерала Остапенко предоставит ему светлую возможность погибнуть самому или спасти на этот раз уже все человечество. Обнаружившийся в Зоне Тринадцатый сектор явно представлял собой намного большую опасность, чем остальные двенадцать. И сейчас группа Лунева стремилась проникнуть в вывернутый наизнанку мир проклятого сектора и уничтожить его изнутри раньше, чем Главный Враг успеет открыть дорогу бесчисленным монстрам и сделать всю планету одной гигантской Зоной…



Тринадцатый сектор слушать на видеосервисе Wink.